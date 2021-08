FCIN1908 / Inter, colpo in prospettiva: preso il talento Martini, i dettagli

Altro colpo in prospettiva per l'Inter, che continua a guardare al futuro. Il club nerazzurro ha chiuso per del giovane Jacopo Martini

Marco Macca

Altro colpo in prospettiva per l'Inter, che sul mercato continua a guardare al futuro. Secondo quanto appurato dalla redazione di FCInter1908.it, infatti, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per l'arrivo a Milano del giovane centrocampista classe 2004 Jacopo Martini.

In prestito

Martini, talento svincolato dal Chievo Verona dopo la mancata iscrizione del club gialloblù in Serie B, verrà girato in prestito alla SPAL. Un colpo con vista sul futuro, l'Inter si assicura Jacopo Martini. Per lui si prospetta un anno a Ferrara per mettersi in mostra.