Sky – Inter, oltre 20 mln per prestito oneroso di Lukaku? “No, questa la vera cifra”

La vera cifra per il prestito oneroso di Romelu Lukaku. Ne parla Sky Sport, che fa il punto sul mercato dell’Inter e si sofferma in particolare sui dettagli della trattativa in corso col Chelsea: “Per Lukaku, l’Inter non ha bisogno di fare alcuna cessione. Big Rom tornerebbe in prestito oneroso, ma per una cifra vicina ai 5/6 milioni di euro, non 20 come circolato nelle scorse settimane. Lui all’Inter a livello di ingaggio prenderebbe quasi la metà di quanto prende ora”, le parole dallo studio di Sky.