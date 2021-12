Sensi, ipotesi prestito a gennaio: “L’Inter sa di avere tra le mani…”

Il futuro di Stefano Sensi in casa Inter è tutto da scrivere. Valutazioni in corso da parte del giocatore e della dirigenza

Il futuro di Stefano Sensi in casa Inter è tutto da scrivere. Valutazioni in corso da parte del giocatore e della dirigenza, bisogna trovare la miglior soluzione per il presente e non solo, visto lo scarso impiego di questa prima metà di stagione. Calciomercato.com fa così chiarezza sul futuro dell’ex Sassuolo.

“La fragilità fisica di Sensi sta facendo riflettere l'Inter, che potrebbe valutare una sua cessione già nel mercato di gennaio. Tra le ipotesi c'è anche quella di un prestito per sei mesi, con l'obiettivo di rilanciarlo e mandarlo a giocare con continuità. La società sa di avere tra le mani un giocatore di talento e vuole trovare la chiave giusta per farlo tornare come ai tempi del Sassuolo, aveva convinto i nerazzurri a investire più di 20 milioni per portarlo a Milano. E tra gli obiettivi c'è anche quello di riconquistare la maglia della Nazionale, dopo essere finito un po' indietro nelle gerarchie di Mancini. In estate la Fiorentina ha provato più volte a cercare uno spiraglio ma l'Inter ha sempre respinto ogni interesse, segno che l'Inter crede ancora nel ragazzo e nelle sue qualità”, si legge.