Inter, è bagarre per Julian Alvarez: il prezzo per il colpo in attacco

I dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, in particolare l'attacco

Il presente è la sfida contro il Napoli di domani a San Siro, ma l’Inter sta già pensando al futuro e a come rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Con un nome su tutti per l’attacco, come evidenziato da Calciomercato.com: “Milan, Inter, Fiorentina e Juventus lo stanno trattando da tempo perché il suo contratto scadrà a fine stagione, ma per Julian Alvarez il River Plate non ha intenzione di fare sconti a gennaio e se dovrà privarsene a 6 mesi dalla scadenza del contratto chiederà comunque il pagamento dell'intera clausola da 20 milioni di euro”, si legge.