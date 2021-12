Inter, ricca plusvalenza con de Vrij? Il prezzo minimo fissato per l’addio

L’Inter è pronta a valutare eventuali offerte in estate per Stefan de Vrij: ecco la situazione in vista del mercato

Alessandro Cosattini

L’Inter è pronta a valutare eventuali offerte in estate per Stefan de Vrij. Arrivato a parametro zero dalla Lazio, il difensore centrale olandese è in scadenza al 30 giugno 2023. Si tratta di un giocatore molto importante per Simone Inzaghi, ma è altrettanto importante “la possibilità di realizzare una ricca plusvalenza da una sua cessione a fine anno”, fa sapere Calciomercato.com.

Che poi aggiunge: “E così se a fine anno, a una stagione dalla scadenza, dovesse arrivare un'offerta da non meno di 20 milioni allora l'Inter la prenderà in considerazione con l'obiettivo di reinvestire subito la cifra incassata per il brasiliano Bremer del Torino”, si legge.