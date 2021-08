Inter, tre club stranieri su Lautaro: quanti milioni vale il Toro per la società

I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare sul futuro dell'attaccante argentino, nel mirino del Tottenham e non solo

Il Tottenham, ma non solo. Sono tre i club stranieri interessati a Lautaro Martinez, che sta trattando il rinnovo di contratto con l'Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche Arsenal e Atletico Madrid sono sulle tracce del Toro. I dirigenti nerazzurri, visto l'imminente addio di Romelu Lukaku, non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore, valutato 90 milioni di euro dal club. Sono arrivate offerte da 70, ritenute insufficienti dalla dirigenza.