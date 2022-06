GdS – Inter, fissato il prezzo di Pinamonti: “Servono 20/25 mln, tre squadre in corsa”

Andrea Pinamonti è pronto a lasciare di nuovo l’Inter dopo l’annata in prestito all’Empoli. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse di tre squadre e fissa il prezzo per l’addio: “Chi sicuramente non rientra nei piani del prossimo futuro è Andrea Pinamonti, un asset ritenuto fondamentale non tanto nel progetto tecnico quanto per comporre il tesoretto da investire. L’idea sarebbe quella di incassare tra i 20 e i 25 milioni, ma è probabile che ne bastino 5 in meno. Un importo che giustifichi, insomma, la stagione positiva chiusa con 13 reti segnate ad Empoli. I club interessati in Serie A non mancano: è tra i desideri del Monza e della Fiorentina, senza escludere il Bologna che potrebbe farsi avanti più concretamente in caso di addio di Arnautovic”, si legge.