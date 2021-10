Inter, Scamacca più di Raspadori per l’attacco: il Sassuolo fissa il prezzo

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la squadra di Inzaghi già nel mercato invernale e guardano ai due baby attaccanti

Un attaccante se parte Alexis Sanchez. Idee chiare in casa Inter verso il mercato invernale, con la dirigenza già al lavoro per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi. Per il ruolo di vice Dzeko, i nerazzurri ritengono il profilo di Gianluca Scamacca più adatto rispetto a quello di Giacomo Raspadori (comunque molto apprezzato). Il prezzo? Per l’ex Genoa, fin qui poco utilizzato da Dionisi, il Sassuolo chiede 25 milioni di euro.