EDICOLA / CdS: Inter, tentazione Arnautovic. Lukaku: “Giocherò in Italia”

Non è chiusa secondo il giornale la trattativa per lo scambio con Vlahovic. Per l'attacco nerazzurro spunta l'austriaco

Gioca nel Bologna ma ha già giocato nell'Inter. L'ultima idea per l'attacco è Arnautovic. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: "Inter, tentazione Arnautovic. Non solo Balogun e Taremi, spunta l'austriaco. Marotta pensa al centravanti del Bologna ma Thiago Motta non vuole cederlo. Sommer delude all'esordio".