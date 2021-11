Inter, né Raspadori né Belotti: “Il primo nome per l’attacco a gennaio”

La dirigenza dell'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista del mercato invernale

Dirigenza dell’Inter al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. In caso di partenza di un attaccante, l’allenatore spera di raccogliere una nuova punta con caratteristiche fisiche alla Dzeko. Così calciomercato.com sul principale candidato per l’attacco nerazzurro: “Né Raspadori, né Belotti e né Scamacca. L'Inter è alle prese con il problema Alexis Sanchez che potrebbe non liberare spazio salariale con un addio a gennaio e, di conseguenza, difficilmente darà margine operativo a Marotta e Ausilio per andare ad acquistare uno dei bomber italiani. E allora la pista più calda torna ad essere quella che porta a Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid e che potrà partire anche in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto prefissato”, si legge.