Inter, Ginter o Luiz Felipe a 0? “Il primo nome per la difesa è un altro”

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi anche in difesa: lo scenario per giugno

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi anche in difesa: lo scenario per giugno è chiaro. Ci sono due piste su tutte a parametro zero, ma non soltanto. Ne parla così Calciomercato.com oggi: "In scadenza di contratto ci sono due difensori centrali: Luiz Felipe della Lazio e Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il primo (convocato in Nazionale dal ct Mancini per lo stage a Coverciano) non sembra accendere la fantasia degli uomini mercato interisti, mentre in Germania scrivono che il 28enne tedesco è destinato al Bayern Monaco.