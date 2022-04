Inter, la porta del futuro: “Primo e secondo, ecco la strategia del club”

La porta del futuro dell’Inter. Un argomento caldissimo di questi giorni, di cui ha parlato anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano

La porta del futuro dell’Inter. Un argomento caldissimo di questi giorni, di cui ha parlato anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: “La questione Handanovic va chiarita. L’Inter vuole essere sicura sul pacchetto portieri. Dovesse andare via Samir, la società prenderà un altro secondo. L’Inter sta già pensando ad eventuali candidati, ma c’è ancora strada per trattenerlo. Il primo tecnicamente sarà Onana dall’anno prossimo”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).