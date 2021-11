Inter, priorità a questo obiettivo prima del mercato di gennaio: lo scenario

La dirigenza dell'Inter dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella si sta muovendo su un altro prolungamento di contratto

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, la dirigenza dell’Inter ha un’altra priorità, prima ancora del mercato invernale. Ne ha parlato Calciomercato.com oggi: “La priorità degli uomini mercato dell'Inter è quella di cementificare i pilastri del gruppo nerazzurro e per questo il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza a fine stagione, resta l'obiettivo numero uno. Prima ancora di pensare ai rinforzi di gennaio si dovrà lavorare per trovare la quadra e il sì del croato a rimanere ancora a lungo in nerazzurro”, si legge.