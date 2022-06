CM – Inter, c’è un problema per la cessione di un esubero: la situazione

I colpi Asllani e soprattutto Lukaku in entrata, ma non soltanto. L’Inter è concentrata anche sul mercato in uscita

I colpi Asllani e soprattutto Lukaku in entrata, ma non soltanto. L’Inter è concentrata anche sul mercato in uscita, con la cessione illustre di Milan Skriniar al PSG in primo piano. Ma si lavora anche sugli esuberi e calciomercato.com parla di Dalbert in particolare: “L'Inter ha un problema Dalbert: il brasiliano è rientrato dal prestito al Cagliari ed è in scadenza nel 2023, senza rinnovo è impossibile una cessione annuale a titolo temporaneo”, si legge.