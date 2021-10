Inter, colpo in attacco se parte Sanchez: ecco il profilo cercato da Marotta

Caccia a una punta in caso di partenza del cileno: la dirigenza nerazzurra ha le idee chiare per rinforzare la rosa di Inzaghi

Idee chiare in casa Inter verso il mercato invernale che verrà. Alexis Sanchez è in uscita, la società proverà a cederlo già nel mese di gennaio. In caso di partenza del cileno, come sottolineato da Calciomercato.com, si cercherà sul mercato un vice Dzeko. Vale a dire un attaccante forte fisicamente e che sappia attaccare la profondità, con caratteristiche che mancano nel reparto avanzato di Inzaghi. Il principale nome è quello di Gianluca Scamacca.