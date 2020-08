Ad oggi è Milan Skriniar il nome grosso in casa Inter che potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato per fare cassa. Lo conferma anche Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, che a Radio Sportiva ha dichiarato: “Skriniar? Conte vuole giocatori subito pronti, ma il difensore è il futuro dell’Inter. In questo momento, però, sembra essere il nome sacrificabile sul mercato. Messi? Lo vedo più vicino al Barcellona che ad altre squadre”, ha concluso Paganini.