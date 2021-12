L’Inter programma il futuro: 3 giovani nel mirino. Operazione alla Sensi?

Il club nerazzurro guarda già al prossimo mercato estivo

Gianni Pampinella

Le idee in casa Inter sono chiare in vista del prossimo mercato estivo: linea verde e italiana. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per anticipare la concorrenza e assicurarsi giovani dal sicuro avvenire. Il club nerazzurro segue con particolare attenzione Raspadori, Scamacca e Frattesi.

"Tra le parti i discorsi continueranno nelle prossime settimane, sempre in ottica 2022-23 perché Carnevali non intende privare Dionisi di un pezzo importante in attacco a gennaio. E visto che discuterà di uno tra Raspadori e Scamacca, i campioni d'Italia chiederanno informazioni (a dire il vero lo ha già fatto...) pure su Frattesi, protagonista finora di una stagione ottima", si legge sul Corriere dello Sport.

"Marotta e Ausilio preferirebbero vederlo fino a fine campionato in neroverde e poi trattarne l'acquisto. Magari con un'operazione alla Sensi ovvero prestito con diritto di riscatto. Bremer, Frattesi, Scamacca e Raspadori hanno tutti in comune il fatto di essere Under 24 e dunque di poter crescere alla Pinetina come successo a Barella, per esempio. Senza milioni da investire la politica interista è cambiata e ora sui giocatori che interessano, bisogna arrivare prima degli altri, anche iniziando a trattare con mesi d'anticipo".

(Corriere dello Sport)