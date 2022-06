Inter, c’è la promessa di Bremer. CdS: “Si chiude subito dopo la cessione di Skriniar”

"L'Inter, comunque, prima di muoversi deve attendere di avere in mano i soldi della cessione dello slovacco e per questo finora non ha tentato l'approccio con Cairo (per Bremer, ndr). In settimana, però, l'intermediario che sta curando l'operazione per i nerazzurri busserà alla porta dei granata per imbastire una trattativa. «L'Inter è un grande club - ha detto Vagnati, ds del Toro a Sky -, ma non lo definirei vicino a Bremer. Gleison è seguito anche da altre società (su tutte Milan e Tottenham, ndr)». Lui, però, si è "promesso" da mesi al club di Zhang: avrà un peso?".