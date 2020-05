Ciao Icardi, l’Inter pronta a scatenarsi. C’è un grande nome: “Il club ha fatto capire…”

Con la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain ormai solo da formalizzarsi, l’Inter è pronta a scatenare la sua potenza di fuoco sul mercato. Priorità all’attacco, il reparto che necessita di più rinforzi e più urgenti. C’è un grande nome che circola da settimane in casa nerazzurra: Edinson Cavani. Scrive Tuttosport:

“L’acquisto di Icardi da parte del Psg, avrà come logica conseguenza l’addio di Edinson Cavani. Il “Matador” adesso vaglierà la varie opzioni sul tavolo, vuole farlo con calma, aspettando di giocare la Champions ad agosto. Fra le alternative c’è anche l’Inter, anche se ieri Ausilio ha fatto capire che al momento i nerazzurri hanno altre priorità in attacco: non perché Cavani non piaccia, anzi, ma chiedendo 7.5-7 milioni d’ingaggio è ovvio che l’uruguaiano arriverebbe solo in caso di partenza di Martinez“.

(Fonte: Tuttosport)