Repubblica – L’Inter sfrutta il profumo di 20° scudetto e spende: “Due regali per Inzaghi”

Gli acquisti di Gosens e Caicedo dimostrano che l'Inter è pronta a spendere, ora e in futuro, per continuare il suo ciclo vincente e dare a Inzaghi una rosa il più competitiva possibile. Scrive Repubblica:

"L’Inter, nonostante l’emissione di un bond da 415 milioni, è pronta a spendere per sfruttare l’idillio fra squadra, allenatore e società, che potrebbe portare il 20° scudetto. Il Milan cerca invece di costruire senza violare il rigore nei conti che ha portato all’addio di Donnarumma e Çalhanoglu. L’Inter si è assicurata in fascia sinistra Robin Gosens («Orgoglioso di essere arrivato in una delle più grandi squadre d’Europa» ha detto ieri). Prestito con riscatto a 25 milioni, l’ex Atalanta ne guadagnerà 2,5 a stagione fino al giugno 2026. Ed è in arrivo alla Pinetina in prestito dal Genoa Felipe Caicedo, che con Inzaghi ha giocato 137 partite segnando 33 gol, 9 dopo l’ottantesimo minuto".