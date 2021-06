Gazzetta – Inter, futuro Oriali dopo l’Europeo: addio probabile. Pronto Ferri

Iniziano a diventare sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio all'Inter di Gabriele Oriali

Iniziano a diventare sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio all'Inter di Gabriele Oriali, fra i grandi artefici dell'ultimo scudetto nerazzurro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il team manager interista, al momento impegnato con l'Italia di Mancini a Euro 2020, potrebbe lasciare il club alla fine della rassegna continentale. Al suo posto potrebbe arrivare Riccardo Ferri:

"L'attuale first team technical manager, infatti, si incontrerà con la proprietà una volta terminata l'avventura con la Nazionale (si spera il più tardi possibile) per capire i margini di un'eventuale conferma: scenario, allo stato attuale, che non sembra più tanto probabile. Al suo posto, inizia a circolare il nome di Riccardo Ferri, bandiera interista e apprezzatissimo dai tifosi", si legge.