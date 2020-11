TMW – L’Inter guarda al 2021-22: “Quasi pronto un quadriennale per il primo possibile arrivo”

Siamo ancora all’inizio della stagione 2020-21, ancora tutta da vivere e da scrivere. Ma le grandi società, si sa, sono costantemente proiettate al futuro. A certi livelli, infatti, ci sono treni impossibili da perdere. Meglio, dunque, stare sempre con le antenne dritte e vigili, in modo da non lasciarsi scappare occasioni ghiotte. Quella che può rappresentare per l’Inter Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno e potenzialmente acquistabile a parametro zero la prossima estate.

Come riporta TMW, il club azzurro potrebbe fare un ulteriore passo verso il calciatore, ma al momento la trattativa per il rinnovo di contratto è piuttosto complicata. Motivo per cui l’Inter si starebbe muovendo e, riferisce TMW, avrebbe quasi pronto un contratto quadriennale da presentare al giocatore e al suo entourage. Da Viale della Liberazione, dunque, fanno sul serio per Nikola Maksmovic. Che, dunque, potrebbe trasformarsi

(Fonte: TMW)