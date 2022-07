Proposto Akanji: ecco cosa ha risposto l’Inter. “Costi non eccessivi ma…”

"la novità che rimbalza dalla Germania è che al club nerazzurro è stato proposto Akanji, quasi 26enne centrale del Borussia Dortmund di passaporto svizzero. Ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi il suo costo non dovrebbe essere eccessivo. L’Inter non ha detto di no, nel senso che è un profilo da tenere in considerazione, ma vale più come alternativa a Milenkovic (il secondo innesto in difesa) che a Bremer", spiega il Corriere dello Sport.