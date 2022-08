Inter, proposto Reguilon: ma il preferito è un altro. Inzaghi e i dirigenti contano…

Sono diverse le idee per rinforzare la fascia sinistra, ma al momento il club nerazzurro non ha in programma di intervenire

Gianni Pampinella

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questo momento l’Inter non ha in programma di intervenire sulla corsia mancina. Il quotidiano sottolinea come la società nerazzurra ha scartato già diverse ipotesi: "Reguilon, in uscita dal Tottenham, è stato proposto da alcuni intermediari. Si è riaffacciata pure la possibilità Kostic, c’è chi è tornato a fare - senza conferme dall’Inter - il nome di Angelino. Anche se, in verità, il preferito nel caso sarebbe Udogie dell’Udinese, già cercato nei giorni dell’acquisto di Bellanova".

Ma non c’è una pista attiva, perché Inzaghi e i dirigenti contano di avere risposte positive da Gosens. "Domani ad Appiano ci sarà un test amichevole non ufficiale con la Pergolettese, sabato a Pescara la prova generale contro il Villarreal: in queste due partite Gosens aumenterà il minutaggio, con il Lione il test è servito giusto per riprendere un po’ di confidenza".

(Gazzetta dello Sport)