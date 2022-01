Inter punta già il prossimo acquisto: “C’è il nome da aggiungere a Scamacca, Frattesi e Bremer”

Programmazione. E' questa la parola chiave in casa Inter. La capolista sul mercato guarda già alla prossima stagione

Programmazione. E' questa la parola chiave in casa Inter. La capolista, non avendo necessità di stravolgere una squadra che, sotto la guida di Inzaghi, viaggia a vele spiegate in testa alla classifica, si sta concentrando, appunto, nella programmazione della prossima stagione. In questo senso, sono già molto ben indirizzate le trattative che portano a Scamacca, Frattesi e Bremer. Ma potrebbe non essere finita. Come riporta Niccolò Ceccarini su TMW, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Andrea Cambiaso, giovane laterale del Genoa, in caso di partenza di Ivan Perisic: