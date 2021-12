Inter, Dimarco dopo Lautaro e Barella: “Chi sarà il prossimo a rinnovare”

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare: chi sarà il prossimo giocatore a rinnovare - salvo sorprese - dopo Dimarco

La dirigenza dell’Inter in questi mesi ha rinnovato il contratto di quattro giocatori molto importanti della rosa di Simone Inzaghi. L’ultimo, ieri, è stato Federico Dimarco. Così il Corriere dello Sport ha parlato del prossimo rinnovo in agenda: “Prima di lui, avevano apposto il prezioso autografo sul nuovo accordo Bastoni, Lautaro Martinez e Barella. Il prossimo, a meno di sorprese, sarà Brozovic. Con gli altri nerazzurri in scadenza a giugno, il discorso sarà affrontato a primavera e, con la seconda stella sul petto, magari, trovare un'intesa sarà più semplice”, si legge.