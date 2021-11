Né Brozovic né Skriniar, deciso il prossimo rinnovo: “Inter già convinta”

L'Inter ha le idee chiare: ecco il prossimo prolungamento in arrivo dopo quelli di Lautaro Martinez e Barella

Un altro rinnovo in vista in casa Inter dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per il prossimo prolungamento di contratto, per blindare un altro giocatore importante della rosa di Simone Inzaghi. Il nome lo svela il Corriere dello Sport oggi: “A proposito di rinnovi, il prossimo sarà quello di Dimarco, a cui verrà allungato e adeguato il contratto, riconoscendogli crescita e importanza all’interno del gruppo. L’Inter è convinta che un’intesa verrà raggiunta senza troppi problemi. Molto più incerta, invece, rimane la situazione di Brozovic, tanto che c'è la convinzione che il croato e i suoi rappresentanti (il padre e l’avvocatessa di fiducia) vogliano prima sondare il mercato. Sullo sfondo, inoltre, restano pure Skriniar e De Vrij, entrambi in scadenza 2023”, si legge.