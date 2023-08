Anche in Italia si era parlato di Keylor Navas come opzione per la porta dell'Inter dopo l'addio dato ad Onana. In Francia parlano proprio dei pali nerazzurri e si soffermano su questo retroscena: il club nerazzurro avrebbe avuto contatti con il PSG per l'estremo difensore.

Il sito francese Le10Sport scrive: "Il club parigino vuole rinnovarsi e tra i tanti calciatori in partenza c'è anche il costaricano che arriva da un periodo in prestito in Inghilterra. Luis Enrique sta cercando di capire quali siano le sue intenzioni rispetto alla nuova stagione. Il calciatore ha dei corteggiatori in Arabia e ha avuto anche un'offerta dal Fenerbahce. Di recente però un top club europeo ha tentato di acquistarlo. I milanesi hanno cercato Navas e ci sono stati dialoghi tra l'Inter e il PSG per valutare il trasferimento del portiere 36enne. Alla fine i dirigenti italiani non hanno dato seguito a questo interesse preferendo virare su un'opzione meno costosa e a Milano è arrivato Sommer".