Inter, il PSG è scomparso dai radar per Skriniar: lo scenario per la difesa

Le strategie di mercato dell’Inter per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. In particolare, per la difesa nerazzurra, orfana dallo scorso giugno di Andrea Ranocchia (passato al Monza dopo la scadenza del contratto). I dirigenti, sfumato il colpo Bremer, ragionano su diversi nomi per il reparto arretrato, ma molto - se non tutto - dipenderà dal futuro di Milan Skriniar. Per il momento, dalla Tour Eiffel è stallo totale: il PSG non si è più mosso per il centrale. Gli aggiornamenti arrivano dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.