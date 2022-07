Repubblica – Inter-PSG, è stallo per Skriniar: la distanza e cosa filtra sulla trattativa

L’Inter resta in attesa. Da diversi giorni aspetta un rilancio che tarda ad arrivare da Parigi per Milan Skriniar: la situazione

L’Inter resta in attesa. Da diversi giorni aspetta un rilancio che tarda ad arrivare da Parigi per Milan Skriniar . Il PSG non ha presentato nuove offerte e resta distanza tra le parti, come sottolinea anche l’edizione online di La Repubblica.

“Fase di stallo nella trattativa Psg-Inter per Milan Skriniar. Il difensore centrale è nel mirino dei parigini da settimane, ma negli ultimi giorni la dirigenza francese non ha dato l’accelerata decisiva. L’Inter continua a chiedere 70 milioni, il Psg è fermo a 55 più bonus. Intanto nelle ultime ore il nuovo direttore sportivo Campos ha allacciato i primi contatti con il Siviglia per Jules Koundé difensore 23enne. L’Inter spera di tornare in contatto con il Psg già nella giornata di oggi per definire una trattativa impostata da tempo, per poi andare all’assalto di Gleison Bremer”, si legge.