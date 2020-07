Palmeri: “L’Inter dopo Hakimi punta altissimo: partisse Lautaro si passerebbe a…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, soffermandosi sul futuro di Lautaro Martinez, sempre in orbita Barcellona: “L’Inter spera sempre più che il progetto Lautaro del Barcellona vada in malora, e potrebbe davvero riuscirci visto come girano le cose di questi tempi nelle stanze del Camp Nou. Tuttavia è lunga fino al 5 ottobre, e la clausola scaduta è solo un’indicazione, nemmeno troppo vincolante.

Però nelle stanze dell’Inter si prova a farsi trovare preparati, e allora si è identificato il primo obiettivo alternativo. Non facile e non conveniente, ma del resto si tratta di sostituire uno che andrebbe via per un centinaio di milioni, dunque non potrebbe essere altrimenti. Dall’Argentina al Brasile, da Lautaro si passerebbe a Gabriel Jesus: mica facile e mica scontato, ma l’Inter dopo Hakimi punta altissimo, e questo è il tenore dei sogni”, scrive.