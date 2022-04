L’Inter punta sul ‘jolly’ Cambiaso. L’obiettivo è inserire una contropartita: i nomi

Il giocatore del Genoa è seguito con grande attenzione per la sua duttilità

Prima dell'infortunio al ginocchio, Andrea Cambiaso era uno dei pilastri del Genoa. Grande protagonista della stagione del Grifone, sul giocatore dell'Under 21 hanno messo gli occhi grandi club Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, tutti impressionati dalla sua duttilità. Come sottolinea il Corriere dello Sport, all'Inter lo ritengono perfetto per giocare sia da quinto a destra sia a sinistra. "L'obiettivo è inserire come contropartita nell'operazione il cartellino di Vanheusden, in prestito proprio in rossoblù, o un altro giovane di proprietà dell'Inter (Esposito o Mulattieri?)" .