Sky – Inter sul mercato delle punte cerca idee interessanti. Le caratteristiche richieste…

“Pinamonti è stato sfortunato, perché qualcosa negli anni precedenti ha dimostrato, non è stato praticamente mai a disposizione per problemi alla caviglia“. Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dell’Inter, ha spiegato perché il giocatore nerazzurro non è stato mai impiegato da Conte. E a proposito del mercato delle punte ha sottolineato che si cerca una punta potente ma non è da escludere neanche un profilo alla Gervinho. Un attaccante cioè che possa dare velocità alla squadra nelle ripartenze o nei finali di partita. “Queste sono delle ipotesi. Chiaro che servirà una convenienza economica. Scambi o prestiti perché un investimento non è previsto. Ci sarebbe anche il centrocampista da trovare. Servono soluzioni interessanti“, ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: SS24)