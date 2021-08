Inter, quante operazioni in uscita: dirigenti al lavoro per un poker di cessioni

I dirigenti nerazzurri ora sono al lavoro per piazzare gli esuberi della rosa di Simone Inzaghi: questi quattro sono in uscita

Gli ultimissimi giorni di mercato per riuscire a cedere gli esuberi. I dirigenti dell'Inter sono al lavoro in questi giorni per un poker di cessioni in particolare, fa sapere Calciomercato.com: "Marotta e Ausilio stanno definendo le situazioni di Lazaro (tra Benfica e Borussia Dortmund), Colidio (in cerca di sistemazione), Agoumé e Salcedo (verso il Brest)". Trattative già ben avviate, i nerazzurri contano di chiudere già nelle prossime ore.