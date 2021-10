Inter, con Onana Radu partirà: “Ecco la cifra a bilancio nel 2022. Addio già a gennaio?”

Con l'arrivo di André Onana, Ionut Radu è destinato a lasciare l'Inter nel 2022. Il portiere rumeno ha capito che a Milano non c'è futuro

Con l'arrivo di André Onana, Ionut Radu è destinato a lasciare l'Inter nel 2022. Come scrive calciomercato.com, infatti, il portiere rumeno, che sta trovando pochissimo spazio alle spalle di Handanovic, ha capito che per lui a Milano non c'è futuro. Il club ascolta offerte:

"L'Inter insomma ha fatto capire all'ex portiere di Avellino, Parma e Genoa che non c'è futuro per lui a Milano. In scadenza nel 2024, il 30 giugno 2022 a bilancio peserà per 4 milioni di euro. L'idea di Moratta è quella di cederlo e, se possibile, monetizzare: in estate si era fatta avanti la Real Sociedad, che lo avrebbe preso in prestito, ma il no di Radu ha bloccato sul nascere la trattativa. A gennaio con tanta panchina sulle spalle lo scenario potrebbe cambiare, una cessione a titolo temporaneo non va esclusa a priori".