Inter, Radu verso l’addio: può rientrare nello scambio per il vice-Brozovic

Ionut Radu è pronto a dire addio all’Inter in estate. Il secondo portiere nerazzurro è ai saluti e - come svelato da calciomercato.com - può essere ceduto per arrivare al vice-Brozovic. Il suo nome è infatti finito sul taccuino dell’Empoli per un’eventuale sostituzione di Vicario, grande protagonista stagionale. L’inserimento di Radu nella trattativa per Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 molto apprezzato dai dirigenti nerazzurri, può servire ad abbassare la richiesta cash dei toscani.