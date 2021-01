TS – Lautaro, in caso di offerte l’Inter ci ragionerà. Marotta tiene monitorati…

Nella scorsa stagione Lautaro Martinez iniziò bene con i gol contro Napoli, Atalanta e Cagliari. Poi cominciò un periodo di alti e bassi, di prestazioni importanti e reti e poi lunghe pause. E c’è chi giura possano essere state le voci sul Barcellona ad averlo messo in difficoltà. Adesso il calciatore sta bene e potrebbe risvegliare l’interesse del club blaugrana ma anche del Real. Questa volta i corteggiamenti seri di club di questo calibro potrebbero essere più interessanti visto il momento economico difficile che ha vestito il calcio in generale e anche l’Inter.

“ Ragionamenti, in caso di future offerte, andranno fatti e forse anche per questo l’Inter continua a tenera alta l’attenzione sulla situazione del futuro svincolato Milik (mentre per questo gennaio rimangono vive le voci su Papu Gomez e Gervinho in uno scambio con Pinamonti )“, scrive Federico Masini su Tuttosport.



(Fonte: TS)