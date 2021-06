L’Inter monitora Raspadori: “No da 10 mln del Sassuolo a un’offerta dall’estero”

È tra gli osservati speciali dei nerazzurri, ma il club neroverde non ha intenzione di cederlo, anzi.

L'Inter segue con grande attenzione la crescita di Giacomo Raspadori per il presente e soprattutto il futuro. L'attaccante classe 2000, convocato dal ct Roberto Mancini per i prossimi Europei, è tra i profili segnati sul taccuino dal duo Ausilio-Marotta. Anche il Milan monitora gli sviluppi del giovanissimo, che al momento per il Sassuolo non ha prezzo. Lo dimostra l'offerta arrivata dalla Francia, prontamente rispedita al mittente.