Inter, Raspadori e Scamacca osservati speciali: ecco il preferito dei dirigenti

La prima scelta dei dirigenti nerazzurri tra i due giovani attaccanti del Sassuolo, sondati già nella scorsa finestra di mercato

Due nomi per il presente, ma soprattutto per il futuro. L'Inter ha sondato durante l'estate e continua a monitorare Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, attaccanti di proprietà del Sassuolo. Quest'ultimo era un'idea della scorsa finestra di mercato soprattutto in prestito, per completare l'attacco. Raspadori invece è il preferito tra i due, sia dei dirigenti che di Simone Inzaghi: un profilo molto gradito per l'attacco nerazzurro.