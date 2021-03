Inter, no a 50mln. Ultimo ok per ratificare l’accordo: “Assoluto il sì di Conte”

L'Inter attende l'ultimo ok per ratificare finalmente un accordo che trova d'accordo Conte, detto no a 50 milioni

Marco Macca

Dopo aver sfidato il Parma, Alessandro Bastoni affronterà un'altra partita per lui molto speciale. Domani, infatti, a San Siro arriva quell'Atalanta che lo ha fatto crescere calcisticamente, e che lo ha visto andare ancora giovane, per provare la fortuna all'Inter. Ed eccolo qui, oggi, Alessandro Bastoni. Pilastro della squadra di Antonio Conte che sogna e punta concretamente allo scudetto, e probabilmente il miglior difensore italiano per rendimento e prospettive.

Se la cifra sborsata dall'Inter per averlo dall'Atalanta (31 milioni di euro) aveva suscitato qualche perplessità qua e là, oggi quella somma non stupisce più nessuno, anzi. Secondo calciomercato.com, Bastoni oggi vale più di 50 milioni e ha già attirato l'interesse dei grandi club europei. Ma Da Viale della Liberazione si dicono tranquilli e, anzi, sono pronti a rinnovare il contratto:

"... L'Inter è tranquilla e aspetta solo che si risolvano i problemi della proprietà cinese per ratificare l'accordo già trovato con il suo agente. Il difensore è pronto a prolungare il contratto dal 2023 al 2025, con tanto di (meritatissimo) aumento di stipendio. Fatta eccezione per i due portieri di riserva Padelli e Radu, oggi è il calciatore della prima squadra meno pagato di tutti. Ma il suo ingaggio è destinato a salire da 1,5 a 3,5 milioni di euro netti all'anno. Un giusto premio a quello che è già diventato il miglior difensore italiano per rendimento".

(Fonte: calciomercato.com)