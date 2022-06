Inter, il Basilea non riscatta Esposito per 8 mln. “Questa la realtà per il suo futuro”

Valutazioni in corso in casa Inter sul futuro di Sebastiano Esposito. Ecco la situazione in vista del mercato estivo

Valutazioni in corso sul futuro di Sebastiano Esposito. Da parte del giocatore stesso, ma anche dell’Inter, che presto riaccoglierà il baby attaccante dopo il prestito al Basilea. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport sul giocatore: “Esposito, invece, tornerà dal prestito al Basilea cominciato alla grande e chiuso in calo: gli svizzero non lo riscatteranno per gli 8 milioni di euro prestabiliti ma potrebbero chiedere un rinnovo alle medesime cifre. Nel caso in cui qualcuno superasse nettamente quella cifra per portarlo via dall'Inter, l'occasione potrebbe essere colta al volo sacrificando il 19enne. Attualmente, però, la realtà è un'altra: la Salernitana lo vorrebbe in prestito per la prossima stagione”, si legge.