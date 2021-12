Inter, ecco il regalo sotto l’albero: “Si è promesso e vuole l’addio a gennaio”

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno: ecco il nome caldo

"Inter, il regalo sotto l'albero: il vice-Barella al posto di Vecino". Calciomercato.com oggi fa nome e cognome del primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri per gennaio , a patto che parta però Matias Vecino, scontento e in uscita.

"C'è solo un nome che già da quest'estate si è promesso ai colori nerazzurri e che continua ad aspettare la chiamata definitiva con prefisso 02 (il prefisso di Milano). Si tratta di Naithan Nandez, che all'occorrenza a Cagliari si adatta anche da esterno, ma che per caratteristiche è ricalca in pieno il ruolo di Barella. L'uruguaiano vuole l'addio a gennaio e non aspetterà a vita l'Inter", si legge su Calciomercato.com.