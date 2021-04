Inter, tempo di rinnovi: “Dopo Lautaro, de Vrij e Bastoni. Ecco quanto guadagneranno”

Dopo l'accordo per il rinnovo di contratto di Lautaro, l'Inter è pronta a definire anche i prolungamenti di altri due pilastri

Dopo aver raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez (anche se nei prossimi giorni il club capirà meglio come muoversi, dopo la rottura dell'argentino con i suoi agenti), l'Inter è pronta a definire anche i prolungamenti di altri due pilastri come Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Scrive Il Giornale: