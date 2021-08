BBC – L’Inter resiste al Chelsea, rifiutata offerta da 100 mln per Lukaku

Anche in Inghilterra parlano dell'offerta del club londinese per il belga che aveva già parlato della sua permanenza a Milano

Anche in Inghilterra parlano dell'offerta del Chelseaper l'Inter per l'acquisto di Lukaku. Il club nerazzurro secondo la BBC avrebbe rifiutato un'offerta da 85 mln di sterline, di circa cento mln di euro per il belga. Sarebbe diventato lui il primo obiettivo del club inglese dopo che il Borussia Dortmund ha escluso la cessione di Haaland.