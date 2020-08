GdS – Inter, restyling totale. Addii eccellenti? “Chissà che non possa andare via anche…”

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della Serie A 2020-21 potrebbe essere un’Inter molto diversa da quella che ha chiuso l’ultima stagione. Soprattutto a centrocampo, dove, secondo la Gazzetta dello Sport, il restyling potrebbe essere totale. La rosea aggiunge poi che a partire potrebbe essere, di fronte alla giusta offerta, anche Christian Eriksen, uno dei grandi colpi del club nerazzurro nell’ultima sessione di mercato di gennaio:

“Il restyling sarà quasi totale. E non è detto neppure che, a fronte di un’offerta top, non venga messo in discussione anche il futuro di Eriksen“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)