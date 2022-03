Il retroscena di mercato di Bergomi. A Sky nominano un calciatore: “Era quasi dell’Inter”

A Sky Calcio Club si è parlato di Inter, ma non solo. Tante le tematiche affrontate da Fabio Caressa e i suoi ospiti

A Sky Calcio Club si è parlato di Inter , ma non solo. Tante le tematiche affrontate da Fabio Caressa e i suoi ospiti. Nel corso del 'Senza Giacca', lo studio ha parlato tanto del positivo momento della Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla splendida vittoria per 3-0 sul campo del Cagliari.

Nell'analisi del momento biancoceleste, si sono sottolineati anche i difetti della rosa all'interno dell'ottica nella lotta alla Champions League. Per esempio, sulla fascia sinistra, dove il titolare resta ancora Stefan Radu. Un calciatore non più giovanissimo, ma che comunque garantisce prestazioni in maniera affidabile. Un profilo, tra l'altro, accostato con insistenza anche all'Inter la scorsa estate, poco dopo l'arrivo a Milano di Simone Inzaghi. Beppe Bergomi a tal proposito è stato piuttosto chiaro: "Era quasi dell'Inter", l'intervento dell'ex capitano nerazzurro.