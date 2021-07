Retroscena Inter: Cordoba aveva consigliato un talento, ora brilla in Sudamerica

Calciomercato.com svela un retroscena di mercato su Luis Diaz, che si sta mettendo in mostra in Coppa America

Un interessante retroscena di mercato su un calciatore in passato accostato all’Inter. Stiamo parlando di Luis Fernando Diaz, che sta brillando in Coppa America e ha illuminato la scena nella sua Colombia. Come svela Calciomercato.com, “a maggio 2020, un altro idolo colombiano, Ivan Ramiro Cordoba, lo aveva consigliato all’Inter. Oggi però, dopo la clamorosa Coppa America disputata con la sua nazionale, difficilmente sarà avvicinabile a cifre abbordabili”. Classe 1997, Luis Diaz è una delle stelle del Porto.