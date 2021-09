Inter, per questa cifra Dimarco poteva partire in estate: il retroscena

In estate i dirigenti nerazzurri avevano già fissato il prezzo per l'addio dell'ex Verona, rimasto poi con Inzaghi

Un interessante retroscena su Federico Dimarco. Lo ha svelato Calciomercato.com, dopo la prestazione di oggi dell'ex Verona in Sampdoria-Inter, in cui ha trovato anche uno splendido gol su punizione col suo mancino. Ecco quanto sottolineato dal sito: "Così Dimarco è rientrato alla base, il suo sembrava un “parcheggio” temporaneo perché l’Inter non l’ha mai ritenuto incedibile e l’avrebbe lasciato partire a fronte di un’offerta da dieci milioni di euro. Qualche sondaggio era arrivato proprio da Torino, ma non si è andati mai oltre", si legge.