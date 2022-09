GdS – Retroscena Gosens: “Inzaghi lo ha preferito a un altro nome. Ha cambiato idea?”

"L’intuizione di Gosens, operazione ai tempi salutata con entusiasmo diffuso, fu del direttore sportivo Piero Ausilio, che capì che con l’Atalanta non sarebbe stato impossibile chiudere un affare. Erano i giorni in cui l’Inter, parallelamente, aveva intavolato anche qualche discorso con l’Eintracht per Kostic, oggi alla Juventus. A gennaio, tra i nerazzurri, nessuno credeva più realisticamente alla conferma di Perisic. Ecco: in quelle settimane Inzaghi spinse molto per l’arrivo di un altro esterno. Lo fece anche pubblicamente, facendo capire di avere un ruolo scoperto. E poi espresse in maniera convinta la sua preferenza per Gosens. Il tedesco, molto più di Kostic, che pure alla dirigenza nerazzurra piaceva (...). E se, sempre oggi, il tedesco non è titolare, è anche qui per via di una scelta precisa dell’allenatore. Che evidentemente, per motivi diversi, sul giocatore deve aver cambiato idea".