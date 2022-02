Inter, retroscena Lautaro: “Ausilio in Argentina lo convinse con… una maglia”

Un interessante retroscena sull’approdo di Lautaro Martinez all’Inter nel 2018: ecco come lo ha convinto Ausilio

Un interessante retroscena sull’approdo di Lautaro Martinez all’Inter nel 2018. Lo svela grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto Gianluca Di Marzio: “Per prima cosa Ausilio si presenta con una maglia nerazzurra numero dieci con scritto “Lautaro” dietro la schiena, poi presentando un contratto con una clausola rescissoria da 111 milioni. In più sfruttando l’amicizia tra Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e Diego Milito, in quel momento segretario tecnico del Racing. È proprio l’ex centravanti nerazzurro che accompagna Ausilio a trattare con i dirigenti del club argentino. La trattativa dura due giorni in più prima di andare in porto. Ci sono voluti 20 milioni (tasse comprese) più due di bonus con il 10% della futura rivendita al Racing”, svela il portale.